Нападающий "Коламбуса" Аткинсон: "Я всегда буду считать Панарина своим другом"

Нападающий "Коламбуса" Кэм Аткинсон рассказал о прощании с Артемием Панариным, перешедшим в "Рейнджерс".

- Артемий позвонил мне буквально через 10 минут после того, как подписал контракт с "Рейнджерс", - рассказал Аткинсон в интервью The Athletic. - Он поблагодарил меня за то, что я играл с ним последние пару лет и стал его другом. Также он хотел убедиться, что мы останемся друзьями до конца карьеры и будем на связи.

Мы не всегда сходились во взглядах, но я всегда очень уважал его. Это парень, которого я всегда буду считать другом.

Панарин подписал с "Рейнджерс" 7-летний контракт на 81,5 миллиона долларов. 27-летний хоккеист в прошлом сезоне выступал за "Коламбус". Он провел 89 матчей за "Блю Джэкетс" и набрал 98 (33+65) очков.

"Играть за "Рейнджерс" – моя мечта". Нью-Йорк в восторге от перехода Панарина