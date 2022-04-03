Капризов поделился эмоциями после установленного им рекорда в «Миннесоте»

Российский нападающий Кирилл Капризов прокомментировал свой рекорд по количеству очков за один сезон в составе «Миннесоты».

«Для меня это огромное достижение. Я хотел бы поблагодарить всех своих товарищей по команде, весь тренерский штаб и организаторов, которые сделали это возможным.

Я отдал Матсу Цукарелло довольно невинный пас, а он сделал все остальное. Мне действительно не нужно было ничего делать. Так что спасибо ему, это было особенным моментом», — цитирует Капризова StarTribune.

Ранее «Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Каролину» со счетом 3:1. Россиянин набрал два очка. Таким образом, Капризов установил новый рекорд команды по результативности за сезон, набрав 84 (38+46) очка в 66 матчах.