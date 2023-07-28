Тарасенко стал игроком «Оттавы»

«Оттава» на официальном сайте объявила о подписании российского нападающего Владимира Тарасенко. 31-летний россиянин подписал однолетний контракт на 5 миллионов долларов.

Тарасенко выступал за «Сент-Луис» с 2013 года, в феврале 2023 года игрока обменяли в «Рейнджерс». Этим летом он стал свободным агентом.

В прошлом сезоне на счету Тарасенко 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он набрал 50 (18+32) очков. Также он набрал 4 (3+1) в 7 играх плей-офф.