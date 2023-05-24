Нападающий «Флориды» Барков сыграет в четвертом матче серии с «Каролиной»

Форвард «Флориды» Александр Барков примет участие в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Каролины».

«Главный тренер Пол Морис подтвердил, что капитан Саша Барков сыграет в четвертой игре», — говорится в Twitter «Пантерз».

27-летний финн получил повреждение нижней части тела в первом периоде третьего матча с «Харрикейнз» (1:0).

«Флорида» ведет со счетом 3-0 в серии против «Каролины». Четвертый матч состоится 25 мая и начнется в 03.00 по московскому времени.