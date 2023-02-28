Макдэвид, Бовилье и Жиру признаны звездами дня в НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, форвард «Ванкувера» Энтони Бовилье и нападающий «Оттавы» Клод Жиру отмечены НХЛ по завершении игрового дня в регулярном чемпионате.

Все три игрока признаны первыми звездами дня в лиге.

Макдэвид отметился дублем в ворота «Бостона» (2:3). Бовилье набрал 3 (2+1) очка в матче против «Далласа» (5:4 ОТ). Жиру — автор гола и трех передач в игре против «Детройта» (6:2).