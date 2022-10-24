Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 23:04

Нападающий «Ванкувера» Миллер: «Если они хотят бросать свое дерьмо на лед, это их дело»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Нападающий Джей Ти Миллер резко выразился в адрес болельщиков «Ванкувера».

В прошлом матче «Кэнакс» на домашнем льду проиграли «Баффало» (1:5). Один из болельщиков в конце третьего периода выбросил джерси «Ванкувера» на лед.

«Если они хотят бросать свое дерьмо на лед, это их дело. Если они хотят приходить на матчи, тратить все деньги и бросать джерси на лед, это их дело», — цитирует Миллера в Twitter журналист Рик Даливал.

Серия поражений команды в чемпионате продлилась до шести матчей подряд.

Джей Ти Миллер
ХК Ванкувер Кэнакс
0
Читайте также
Хабиб Нурмагомедов заявил, что драка его брата с Чимаевым никого не красит
Российскую чемпионку лишат золота Олимпиады. Почему ждали целых десять лет?
Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва Киевом «грязной бомбы»
Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ
На Украине допустили проведение массовой мобилизации
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гурьянов пропустит матч «Далласа» с «Оттавой» по решению тренерского штаба
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 5 4 1 9
2 Филадельфия 6 4 2 8
3 Каролина 5 3 2 7
4 Рейнджерс 6 3 3 7
5 Нью-Джерси 5 3 2 6
6 Вашингтон 6 3 3 6
7 Коламбус 7 3 4 6
8 Айлендерс 6 2 4 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 6 5 1 10
2 Флорида 6 4 2 9
3 Баффало 5 4 1 8
4 Детройт 5 3 2 8
5 Торонто 6 4 2 8
6 Оттава 5 3 2 6
7 Тампа-Бэй 6 3 3 6
8 Монреаль 6 3 3 6
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 5 4 1 9
2 Колорадо 6 3 3 7
3 Сент-Луис 3 3 0 6
4 Чикаго 5 3 2 6
5 Нэшвилл 7 2 5 5
6 Виннипег 5 2 3 4
7 Миннесота 5 1 4 3
8 Аризона 5 1 4 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 5 4 1 8
2 Вегас 6 4 2 8
3 Сиэтл 7 2 5 6
4 Лос-Анджелес 7 3 4 6
5 Эдмонтон 5 2 3 4
6 Сан-Хосе 8 2 6 4
7 Анахайм 6 1 5 3
8 Ванкувер 6 0 6 2
Результаты / календарь
13.10
14.10
15.10
16.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
24.10 00:00
Детройт – Анахайм
 5 : 1
24.10 00:00
Рейнджерс – Коламбус
 1 : 5
24.10 00:00
Флорида – Айлендерс
3 : 2
24.10 02:00
Филадельфия – Сан-Хосе
 0 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 6 12
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 6 11
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 5 10
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 6 7
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 6 6
Алекс Так

Алекс Так

Баффало

5 6
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 4 1.25
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 3 1.65
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости