Денис Гурьянов на год продлил контракт с «Далласом»

Нападающий Гурьянов на год продлил контракт с «Далласом»

Нападающий Денис Гурьянов подписал новый контракт с «Далласом». Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

Зарплата игрока составит 2,9 миллиона долларов. Летом Гурьянов мог получить статус ограниченно свободного агента. У него истекал прошлый контракт, который был рассчитан на два года и на общую сумму 5,1 миллиона долларов.

25-летний россиянин в прошедшем сезоне провел 73 матча в регулярном чемпионате и набрал 31 (11+20) очко. В плей-офф на его счету 5 встреч.

Гурьянов был выбран «Далласом» на драфте-2015 под общим 12-м номером.