«Бостон» готов рассмотреть варианты обмены Давида Пастрняка

«Бостон» готов рассмотреть варианты обмены нападающего Давида Пастрняка в это межсезонье, пишет инсайдер Флуто Шинзава.

У 26-летнего чеха остался последний год по действующему контракту с зарплатой 6,666 миллиона долларов.

В договоре также прописана опция, согласно которой хоккеист может составить список из 10 команд, куда обменять его будет нельзя.

Пастрняк провел всю свою карьеру в «Брюинз». Он был выбран «Мишками» на драфте 2014 года в первом раунде под общим 25-и номером.

Всего он провел в НХЛ 510 матчей, в которых набрал 504 (240+264) очка. В сезоне-2019/20 Пастрняк получил «Морис Ришар Трофи», как лучший снайпер сезона, разделив этот титул с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным (по 48 голов).