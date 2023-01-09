Нападающий «Бостона» Пастрняк стал первой звездой недели в НХЛ

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк стал первой звездой по итогам игровой недели в НХЛ.

В четырех матчах чешский форвард забросил 7 шайб и отметился 1 голевой передачей.

Второй звездой стал нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз. В его активе 7 (5+2) очков в трех встречах.

Третьей звездой выбран шведский защитник «Баффало» Расмус Далин, который набрал 6 (2+4) очков в двух играх.