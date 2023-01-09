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Сегодня, 20:22

«Таких больше не делают». Болельщики отреагировали на фотографию дырявых игровых носков Макдэвида

Иван Шитик
Корреспондент
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Носки Коннора Макдэвида.
Фото Twitter

В сети появилась фотография протертых носков звезды «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.

Хоккеист играет в них каждый матч, мотивируя тем, что эту модель уже не производят, а он не хочет их менять, хотя носки уже почти развалились.

Пользователи в социальных сетях несколько удивились такой бережливости, но списали это на суеверие игрока.

Dallas Heiskanens: «У Макдэвида волшебные носки. Это единственное объяснение».

Paul «P-Mac» MacKenzie: «Это явно очередное суеверие. Но оно работает. Так что не смей менять».

AVA: «Что интересно, это теперь будет главной темой обсуждения, а не игра «Эдмонтона».

Scott Hicks: «Кажется, даже эти носки не поспевают за скоростью Макдэвида».

Annie P: «Помните, когда он отказался от этих дополнительных денег по контракту, чтобы помочь команде. Это был бюджет носков».

Отметим, что Коннор Макдэвид — самый высокооплачиваемый хоккеист НХЛ (средняя зарплата по контракту — 12,5 миллиона в год).

Коннор Макдэвид
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 40 25 15 57
2 Нью-Джерси 40 25 15 53
3 Вашингтон 43 23 20 52
4 Рейнджерс 41 22 19 51
5 Питтсбург 39 20 19 46
6 Айлендерс 41 22 19 46
7 Филадельфия 40 15 25 37
8 Коламбус 39 12 27 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 40 32 8 68
2 Торонто 41 25 16 57
3 Тампа-Бэй 38 24 14 49
4 Баффало 37 20 17 42
5 Флорида 41 18 23 40
6 Детройт 38 16 22 39
7 Оттава 39 18 21 39
8 Монреаль 40 16 24 35
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 41 24 17 54
2 Виннипег 40 26 14 53
3 Миннесота 39 22 17 47
4 Колорадо 38 20 18 43
5 Сент-Луис 41 20 21 43
6 Нэшвилл 38 18 20 42
7 Аризона 39 13 26 31
8 Чикаго 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 27 15 56
2 Лос-Анджелес 43 23 20 52
3 Сиэтл 38 22 16 48
4 Калгари 41 19 22 46
5 Эдмонтон 41 21 20 45
6 Ванкувер 39 17 22 37
7 Сан-Хосе 41 12 29 32
8 Анахайм 41 12 29 28
Результаты / календарь
30.12
31.12
1.01
2.01
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14.01
9.01 01:00
Вашингтон – Коламбус
 1 : 0
9.01 03:00
Аризона – Питтсбург
 1 : 4
9.01 03:00
Миннесота – Сент-Луис
 0 : 3
9.01 03:00
Филадельфия – Торонто
 2 : 6
9.01 03:00
Чикаго – Калгари
 4 : 3 ОТ
9.01 04:30
Анахайм – Бостон
 1 : 7
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 41 76
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 39 62
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 40 57
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 41 33
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 40 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

37 31
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 26 1.87
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 17 2.20
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 16 2.24
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