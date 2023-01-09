«Таких больше не делают». Болельщики отреагировали на фотографию дырявых игровых носков Макдэвида

В сети появилась фотография протертых носков звезды «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.

Хоккеист играет в них каждый матч, мотивируя тем, что эту модель уже не производят, а он не хочет их менять, хотя носки уже почти развалились.

Пользователи в социальных сетях несколько удивились такой бережливости, но списали это на суеверие игрока.

Dallas Heiskanens: «У Макдэвида волшебные носки. Это единственное объяснение».

Paul «P-Mac» MacKenzie: «Это явно очередное суеверие. Но оно работает. Так что не смей менять».

AVA: «Что интересно, это теперь будет главной темой обсуждения, а не игра «Эдмонтона».

Scott Hicks: «Кажется, даже эти носки не поспевают за скоростью Макдэвида».

Annie P: «Помните, когда он отказался от этих дополнительных денег по контракту, чтобы помочь команде. Это был бюджет носков».

Отметим, что Коннор Макдэвид — самый высокооплачиваемый хоккеист НХЛ (средняя зарплата по контракту — 12,5 миллиона в год).