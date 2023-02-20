Нападающий «Айлендерс» Барзал выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал выбыл на неопределенный срок из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 25-летний форвард получил травму «нижней части тела».

В нынешнем сезоне он набрал 51 (14+37) очков в 58 матчах и занимает второе место в списке лучших бомбардиров команды.

Со следующего сезона у Барзала вступает в силу новый 8-летний контракт со средней зарплатой в 9,15 миллиона долларов.