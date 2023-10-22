Наместников забил гол после курьезной ошибки вратаря «Эдмонтона»
Форвард «Виннипега» Владислав Наместников забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».
30-летний россиянин воспользовался ошибкой вратаря «Ойлерз» Стюарта Скиннера, который вышел на перехват, но не смог выбить шайбу. Наместников забил в пустые ворота.
Для Наместникова это первый гол в сезоне. Всего на счету форварда 3 (1+2) очка в 5 матчах.
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|Коламбус
|5
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|2
|6
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|6
|3
|3
|6
|4
|Нью-Джерси
|4
|2
|2
|5
|5
|Айлендерс
|4
|2
|2
|5
|6
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|4
|2
|2
|4
|7
|Питтсбург
|5
|2
|3
|4
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|4
|1
|3
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|3
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|3
|2
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|6
|2
|4
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|4
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|2
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|0
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|Даллас
|4
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|1
|7
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|Аризона
|5
|3
|2
|6
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|Нэшвилл
|6
|3
|3
|6
|5
|Сент-Луис
|4
|2
|2
|5
|6
|Миннесота
|5
|2
|3
|5
|7
|Чикаго
|6
|2
|4
|4
|8
|Виннипег
|4
|1
|3
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|6
|6
|0
|12
|2
|Ванкувер
|5
|3
|2
|6
|3
|Лос-Анджелес
|4
|2
|2
|5
|4
|Калгари
|5
|2
|3
|5
|5
|Сиэтл
|5
|1
|4
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|6
|Анахайм
|4
|1
|3
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|7
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|4
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|3
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|8
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Результаты / календарь
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|22.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|3 : 4 ОТ
|22.10
|02:00
|
Флорида – Ванкувер
|3 : 5
|22.10
|02:00
|
Монреаль – Вашингтон
|3 : 2 ОТ
|22.10
|02:00
|
Баффало – Айлендерс
|3 : 1
|22.10
|03:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|5 : 1
|22.10
|03:00
|
Чикаго – Вегас
|3 : 5
|22.10
|03:00
|
Сент-Луис – Питтсбург
|4 : 2
|22.10
|03:00
|
Миннесота – Коламбус
|4 : 5 ОТ
|22.10
|03:00
|
Даллас – Филадельфия
|5 : 4 ОТ
|22.10
|04:00
|
Колорадо – Каролина
|6 : 4
|22.10
|05:00
|
Эдмонтон – Виннипег
|- : -
|22.10
|05:00
|
Сиэтл – Рейнджерс
|- : -
|22.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Бостон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|4
|10
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|5
|10
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|6
|9
|И
|Г
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|6
|6
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|5
|6
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|5
|6
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|2
|1.00
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|3
|1.26
|
|
Антон Форсберг
Оттава
|2
|1.50
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