Наместников забил гол после курьезной ошибки вратаря «Эдмонтона»

Форвард «Виннипега» Владислав Наместников забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

30-летний россиянин воспользовался ошибкой вратаря «Ойлерз» Стюарта Скиннера, который вышел на перехват, но не смог выбить шайбу. Наместников забил в пустые ворота.

Для Наместникова это первый гол в сезоне. Всего на счету форварда 3 (1+2) очка в 5 матчах.