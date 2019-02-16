Наместников - вторая звезда дня в НХЛ

НХЛ назвала трех звезд игрового дня, сообщает официальный сайт лиги.
Первой звездой дня признан вратарь "Нью- Джерси" Кори Шнайдер, который в матче против "Миннесоты" 5:4.(ОТ) отразил все 15 бросков по своим воротам.
Второй звездой дня назван российский нападающий "Рейнджерс" Владислав Наместников, который забросил две шайбы и сделал результативную передачу в гостевом матче против "Баффало" (6:2)
Третьей звездой дня стал швейцарский форвард "Каролины" Нино Нидеррайтер, забросивший две шайбы в матче против "Эдмонтона" (3:1).
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