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Сегодня, 05:56

Наместников в матче с «Сан-Хосе» забросил первую шайбу за «Даллас»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Далласа» Владислав Наместников отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

29-летний россиянин забросил шайбу на второй минуте и сделал счет 1:1. Для форварда это первый гол за «Старз» после перехода из «Детройта».

На данный момент на счету Наместникова 26 (14+12) очков в 65 матчах сезона.

Владислав Наместников
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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