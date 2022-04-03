Наместников в матче с «Сан-Хосе» забросил первую шайбу за «Даллас»
Форвард «Далласа» Владислав Наместников отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».
29-летний россиянин забросил шайбу на второй минуте и сделал счет 1:1. Для форварда это первый гол за «Старз» после перехода из «Детройта».
На данный момент на счету Наместникова 26 (14+12) очков в 65 матчах сезона.
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|3.04
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Бостон – Коламбус
|5 : 2
|3.04
|02:00
|
Виннипег – Лос-Анджелес
|2 : 3
|3.04
|02:00
|
Каролина – Миннесота
|1 : 3
|3.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Монреаль
|4 : 5 Б
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|02:00
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Филадельфия – Торонто
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|05:00
|
Калгари – Сент-Луис
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|05:30
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Сан-Хосе – Даллас
|- : -
|3.04
|20:00
|
Баффало – Флорида
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Оттава – Детройт
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