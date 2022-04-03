Наместников в матче с «Сан-Хосе» забросил первую шайбу за «Даллас»

Форвард «Далласа» Владислав Наместников отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

29-летний россиянин забросил шайбу на второй минуте и сделал счет 1:1. Для форварда это первый гол за «Старз» после перехода из «Детройта».

На данный момент на счету Наместникова 26 (14+12) очков в 65 матчах сезона.