Наместников и Анисимов вернутся в состав «Оттавы»

Today's practice lines:



Paul-Pageau -White

Tkachuk- L Brown -Duclair

Namestnikov- Anisimov- C Brown

Chlapik -Tierney-Beaudin

Boedker



Chabot -Hainsey

Borowiecki -Zaitsev

Brannstrom -DeMelo

Lajoie



Nilsson

Hogberg



Not on the ice-Anderson, Ennis, Goloubef.