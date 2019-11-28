Наместников и Анисимов вернутся в состав «Оттавы»

Нападающие «Оттавы» Артем Анисимов и Владислав Наместников восстановились после травм. Оба хоккеиста тренировались в третьем звене команды, сообщает в Twitter журналист Брюс Гарриоч.

В нынешнем сезоне 31-летний Анисимов провел за «Оттаву» 7 матчей и отметился 2 забитыми голами.

27-летний Наместников сыграл 20 матчей и отметился 12 (6+6) очками.

Today's practice lines:



Paul-Pageau -White

Tkachuk- L Brown -Duclair

Namestnikov- Anisimov- C Brown

Chlapik -Tierney-Beaudin

Boedker



Chabot -Hainsey

Borowiecki -Zaitsev

Brannstrom -DeMelo

Lajoie



Nilsson

Hogberg



Not on the ice-Anderson, Ennis, Goloubef. — TSN 1200 (@TSN1200) November 28, 2019

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