Наместников и Анисимов вернутся в состав «Оттавы»
28 ноября 2019, 19:42
Нападающие «Оттавы» Артем Анисимов и Владислав Наместников восстановились после травм. Оба хоккеиста тренировались в третьем звене команды, сообщает в Twitter журналист Брюс Гарриоч.
В нынешнем сезоне 31-летний Анисимов провел за «Оттаву» 7 матчей и отметился 2 забитыми голами.
27-летний Наместников сыграл 20 матчей и отметился 12 (6+6) очками.
Today's practice lines:— TSN 1200 (@TSN1200) November 28, 2019
Paul-Pageau -White
Tkachuk- L Brown -Duclair
Namestnikov- Anisimov- C Brown
Chlapik -Tierney-Beaudin
Boedker
Chabot -Hainsey
Borowiecki -Zaitsev
Brannstrom -DeMelo
Lajoie
Nilsson
Hogberg
Not on the ice-Anderson, Ennis, Goloubef.
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