Набор хоккейных карточек 1979 года был продан в Канаде за более чем 3,5 миллиона долларов

Набор хоккейных карточек бренда O-Pee-Chee, в котором могут содержаться карточки форварда Уэйна Гретцки, продали за 3,72 миллиона долларов, сообщает телеканал CBC.

Семья из канадской провинции Саскачеван случайно нашла нераспечатанный набор на чердаке своего дома. В нем содержатся карточки сезона НХЛ-1979/80, среди которых могут быть от 25 до 27 карточек Гретцки. По информации специалиста Джейсона Саймондса, стоимость карточек с изображением канадского нападающего в идеальном состоянии может доходить до 3,75 миллиона евро.

Гретцки выступал в НХЛ на протяжении 19 сезонов. Форвард сыграл 1487 матчей, в которых набрал 2857 (894+1963) очков.