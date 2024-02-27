«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила в Эдмонтоне 27 февраля и завершилась победой хозяев — 4:2.

Видео лучших моментов матча «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Эдмонтон» (70 очков) прервал серию из трех поражений подряд и занимает шестое место в Западной конференции НХЛ. «Лос-Анджелес» (68) идет седьмым на «Западе».