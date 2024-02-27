«Сиэтл» по буллитам обыграл «Бостон»

«Сиэтл» дома победил «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

Победный буллит забросил Кайлер Ямамото.

В основное время за хозяев отличились Джордан Эберле, Винс Данн и Оливер Бьоркстранд.

Дубль за гостей оформил Давид Пастрняк. Также он отметился голевой передачей. Еще одну шайбу забросил Чарли Койл.

«Сиэтл» (61 очко) занимает 12-е место в Западной конференции НХЛ. «Бостон» (82) продолжает лидировать на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Бостон» — 4:3 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Пастрняк — 37 (Шаттенкирк, Боквист), 5:53 — 0:1. Эберле — 14 (бол.), 24:45 — 1:1. Пастрняк — 38 (Заха, Макэвой), 37:08 — 1:2. Данн — 11 (Бураковски, Гурд), 45:29 — 2:2. Бьоркстранд — 14 (Борген, Веннберг), 54:30 — 3:2. Койл — 21 (бол., Пастрняк, Маршан), 57:08 — 3:3.

Победный буллит: Ямамото.

Вратари: Грубауэр — Ульмарк.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 27 (7+5+14+1) — 32 (11+10+9+2).

27 февраля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена»