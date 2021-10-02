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«Монреаль» забрал с драфта отказов голкипера «Флориды»

21:43
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«Монреаль» забрал с драфта отказов голкипера «Флориды» Самуэль Монтембо, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

24-летний канадец был выбран «Пантерами» на драфте-2015 под общим 77-м номером. С тех пор он провел в лиге 25 матчей.

У голкипера остался год по контракту с зарплатой 750 тысяч долларов.

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Иван Шитик все материалы автора

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