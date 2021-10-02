Никлас Бэкстрем пока не знает, когда сможет снова начать тренироваться

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем пропустит старт регулярного чемпионата. 33-летний форвард перенес летом операцию на бедре и продолжает процесс восстановления, сообщает Sportsnet.

«Точные сроки назвать не могу. Потому что сам пока их не знаю. Просто продолжаю постепенно восстанавливаться», — заявил Бэкстрем.

В прошлом сезоне форвард провел 55 матчей и набрал 53 (15+38) очка. В плей-офф у него 1 передача в 5 встречах.