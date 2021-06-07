«Монреаль» победил «Виннипег» и в шаге от выхода в полуфинал Кубка Стэнли

«Монреаль» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 5:1.

В составе «Канадиенс» дубль оформил Йоэль Армиа, еще по шайбе забросили Кори Перри, Арттури Лехконен и Ник Сузуки. «Джетс» ответили точным броском Адама Лаури.

Счет в серии стал 3-0. Следующий матч пройдет 8 июня в Монреале и начнется в 3:00 мск.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

Третий матч

«Монреаль» — «Виннипег» — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Голы: Перри — 3 (Стаал, Армиа), 4:45 — 1:0. Лехконен — 1 (Дано, Галлахер), 29:24 — 2:0. Армиа — 3 (мен.), 33:41 — 3:0. Лаури — 2 (Перро, Эпплтон), 37:51 — 3:1. Сузуки — 4 (бол., Кауфилд, Тоффоли), 48:52 — 4:1. Армиа — 4 (мен., п.в., Эдмундсон, Уэбер), 56:42 — 5:1.

Вратари: Прайс — Хеллибак.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 33 (10+15+8) — 27 (7+6+14).

Наши: — .

7 июня. Монреаль. Centre Bell. 2500 зрителей.

Счет в серии: 3-0.