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Защитник «Монреаля» Питри из-за травмы не смог продолжить матч с «Виннипегом»

03:27
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Защитник «Монреаля» Джефф Питри получил травму в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Виннипега».

33-летний американец получил повреждение во втором периоде и не смог продолжить встречу.

В текущем плей-офф Питри провел 10 матчей и сделал 3 результативные передачи.

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