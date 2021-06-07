Защитник «Монреаля» Питри из-за травмы не смог продолжить матч с «Виннипегом»
03:27
Защитник «Монреаля» Джефф Питри получил травму в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Виннипега».
33-летний американец получил повреждение во втором периоде и не смог продолжить встречу.
В текущем плей-офф Питри провел 10 матчей и сделал 3 результативные передачи.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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