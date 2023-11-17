«Вегас» обыграл «Монреаль». Барбашев сделал голевую передачу
«Монреаль» проиграл «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:6. Встреча прошла на льду «Белл Центра» в Монреале.
Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев отметился одной голевой передачей.
«Вегас» с 27 очками лидирует в Западной конференции. «Монреаль» занимает 12-е место в Восточной конференции — 16 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Вегас» — 5:6 (2:0, 2:4, 1:2)
Голы: Ньюхук — 4 (Сузуки, Мэтисон), 6:43 — 1:0. Ковачевич — 1 (Ньюхук, Сузуки), 10:03 — 2:0. Хауден — 3 (мен., Колесар), 22:33 — 2:1. Юленен — 2, 28:28 — 3:1. Макнэбб — 1 (Теодор, Айкел), 28:46 — 3:2. Маршессо — 7 (Барбашев, Амадио), 31:20 — 3:3. Юленен — 3 (Пеццетта, Линдстрем), 31:53 — 4:3. Теодор — 4 (бол., Айкел, Стоун), 36:07 — 4:4. Айкел — 7 (бол., Теодор, Стоун), 58:04 — 4:5. Стоун — 5 (бол., Карлссон, Теодор), 58:48 — 4:6. Бэррон — 4 (Кофилд, Мэтисон), 59:06 — 5:6.
Вратари: Примо (18:56 — 19:11, 58:56 — 59:06, 59:29) — Хилл.
Штраф: 14 — 6.
Броски: 28 (6+10+12) — 42 (18+11+13).
Наши: — - Барбашев (13.19/1/+1), Дорофеев (10.38/2/-2).
17 ноября. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|14
|11
|3
|23
|2
|Вашингтон
|14
|8
|6
|18
|3
|Каролина
|16
|9
|7
|18
|4
|Нью-Джерси
|15
|8
|7
|17
|5
|Филадельфия
|16
|8
|8
|17
|6
|Питтсбург
|15
|8
|7
|16
|7
|Айлендерс
|15
|5
|10
|14
|8
|Коламбус
|17
|4
|13
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|15
|12
|3
|26
|2
|Флорида
|15
|10
|5
|21
|3
|Детройт
|16
|8
|8
|19
|4
|Торонто
|15
|8
|7
|18
|5
|Тампа-Бэй
|16
|6
|10
|16
|6
|Монреаль
|17
|7
|10
|16
|7
|Баффало
|16
|7
|9
|15
|8
|Оттава
|14
|7
|7
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|15
|11
|4
|23
|2
|Колорадо
|15
|10
|5
|20
|3
|Виннипег
|15
|8
|7
|18
|4
|Аризона
|16
|8
|8
|18
|5
|Сент-Луис
|14
|8
|6
|17
|6
|Миннесота
|15
|5
|10
|12
|7
|Чикаго
|13
|5
|8
|10
|8
|Нэшвилл
|15
|5
|10
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|17
|13
|4
|27
|2
|Ванкувер
|16
|12
|4
|25
|3
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|4
|Анахайм
|16
|9
|7
|18
|5
|Сиэтл
|17
|5
|12
|14
|6
|Калгари
|15
|5
|10
|12
|7
|Эдмонтон
|15
|5
|10
|11
|8
|Сан-Хосе
|16
|2
|14
|5
|17.11
|03:00
|
Монреаль – Вегас
|5 : 6
|17.11
|03:00
|
Питтсбург – Нью-Джерси
|2 : 5
|17.11
|03:00
|
Коламбус – Аризона
|2 : 3
|17.11
|04:30
|
Чикаго – Тампа-Бэй
|- : -
|17.11
|05:00
|
Калгари – Ванкувер
|- : -
|17.11
|06:00
|
Сиэтл – Айлендерс
|- : -
|17.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
|- : -
|17.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Флорида
|- : -
|17.11
|22:00
|
Детройт – Торонто
|- : -
|И
|О
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|16
|26
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|16
|26
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|16
|26
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|16
|13
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|15
|13
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|15
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Чарли Линдгрен
Вашингтон
|4
|1.76