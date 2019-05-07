"Монреаль" подписал контракт с защитником сборной Финляндии Отто Лескиненом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на два сезона. В минувшем сезоне Лескинен провел в составе "КалПа" 57 матчей в чемпионате Финляндии, набрав 31 (8+23) очко. По числу голевых передач он стал вторым в команде.

Лескинен выступал в "КалПа" всю профессиональную карьеру, начиная с сезона-2015/16. В общей сложности он отыграл 178 встреч и набрал 55 (11+44) очков. Прошлым летом он принимал участие в тренировочном лагере "Канадиенс".