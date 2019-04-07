"Монреаль" победил "Торонто", "Нью-Джерси" обыграл "Флориду"

"Монреаль" на своей площадке обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:5 по буллитам. Хет-трик в этой игре сделал нападающий хозяев Райан Полинг. "Канадиенс" завершили сезон на 9-м месте в Восточной конференции. "Мэйпл Ливз" продолжат борьбу за Кубок Стэнли, в первом раунде плей-офф команда встретится с "Бостоном".

"Нью-Джерси" победил "Флориду" - 4:3 в овертайме. Защитник "Дэвилз" Егор Яковлев и нападающий "Пантерз" Евгений Дадонов сделали в этой игре по передаче. Обе команды завершили сезон.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Торонто" - 6:5 Б (1:2, 3:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Хаймэн - 21, 5:50 - 0:1. Гардинер - 3 (Марнер, Хаймэн), 8:03 - 0:2. Пелинг - 1 (Уил, Делорье), 11:41 - 1:2. Пелинг - 2 (Питри, Делорье), 22:56 - 2:2. Уил - 8 (бол., Армиа, Друэн), 27:04 - 3:2. Т. Мур - 2 (Готье), 28:47 - 3:3. Э. Шоу - 19 (Доми, Лехконен), 30:17 - 4:3. Нюландер - 7 (Кадри), 37:33 - 4:4. Капанен - 20 (Мэттьюс, Юнссон), 48:04 - 4:5. Пелинг - 3 (Лехконен, Э. Шоу), 57:29 - 5:5.

Победный буллит: Пелинг.

Вратари: Линдгрен - Андерсен.

Штраф: 2 - 2.

Броски: 49 (14+17+16+2) - 49 (18+19+8+4).

Наши: - - Ожиганов (12.58/0/-1).

7 апреля. Монреаль. Centre Bell.

"Флорида" - "Нью-Джерси" - 3:4 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 0:1)

Голы: Бастиан - 2 (Хишир, Батчер), 1:27 - 0:1. Бастиан - 3 (Яковлев, Коулман), 27:41 - 0:2. Барков - 35 (Юбердо), 31:58 - 1:2. Заха - 13 (Андерсон, Руни), 34:29 - 1:3. Юбердо - 30 (Дадонов, Яндл), 56:35 - 2:3. Хоффман - 36 (Барков, Трочек), 58:35 - 3:3. Зэйджак - 19 (бол., Сиверсон, Заха), 60:56 - 3:4.

Вратари: Луонго (58:10 - 58:35) - Блэквуд.

Штраф: 27 - 43.

Броски: 40 (12+14+14+0) - 27 (4+13+8+2).

Наши: Дадонов (19.04/1/+2) - Яковлев (17.07/2/+1).

7 апреля. Майами. BB&T Center.