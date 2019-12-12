«Монреаль» обыграл «Оттаву», Анисимов и Наместников очков не набрали
06:16
«Монреаль» переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победную шайбу в воертайме забросил Бен Чиаро.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Оттава» — 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)
Голы: Казинс — 4 (бол., Доми, Уэбер), 13:36 — 1:0. Татар — 11 (Дано, Галлахер), 40:29 — 2:0. Ткачак — 11 (бол., Эннис, Шабо), 44:30 — 2:1. К. Браун — 4 (Ткачак), 53:05 — 2:2. Чиаро — 4 (Доми), 61:11 — 3:2.
Вратари: Примо — Нильссон.
Штраф: 14 — 10.
Броски: 29 (11+9+8+1) — 37 (12+14+11+0).
Наши: — - Анисимов (14.10/1/0), Зайцев (19.00/3/-1), Наместников (16.08/2/0).
12 декабря. Монреаль. Centre Bell.
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