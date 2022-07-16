«Монреаль» продлил контракт с нападающим Питликом

«Монреаль» продлил контракт с нападающим Ремом Питликом. Он заключил новый договор на два года, сообщает сайт клуба.

В прошлом сезоне 25-летний Питлик провел в регулярном чемпионате 46 матчей, в которых набрал 26 (9+17) очков.

Питлик был выбран «Нэшвиллом» на драфте-2016 под общим 76-м номером. Также в НХЛ он выступал за «Миннесоту».