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Сегодня, 05:36

«Оттава» выиграла у «Каролины». Свечников забросил одну шайбу

«Оттава» переиграла «Каролину»
Евгений Козинов
Корреспондент

«Оттава» переиграла «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Харрикейнз» потерпели второе поражение кряду. «Сенаторз» выиграли вторую встречу подряд.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился одной заброшенной шайбой. Для него этот гол стал 17-м в этом сезоне.

«Оттава» идет на 14-м месте в Восточной конференции, а «Каролина» — на 3-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Каролина» — 4:3 (2:0, 2:0, 0:3)

Голы: Ткачак — 13 (Штютцле, Холден), 1:11 — 1:0. Форментон — 10 (К. Браун, Пол), 8:27 — 2:0. Ткачак — 14 (бол., Штютцле, Холден), 20:40 — 3:0. Тирни — 6, 22:54 — 4:0. Свечников — 17 (Слэвин), 42:07 — 4:1. Б. Смит — 3 (Нидеррайтер, Стаал), 53:54 — 4:2. Трочек — 12 (Деанджело), 58:48 — 4:3.

Вратари: Форсберг — Раанта (57:05).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 31 (12+12+7) — 45 (14+15+16).

Наши: Зайцев (20.02/0/-2), Зуб (19.26/1/0) — Свечников (19.09/6/+1).

9 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Оттава Сенаторз
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Андрей Свечников забросил 17-ю шайбу в сезоне

«Нью-Джерси» разгромил «Монреаль», забросив 7 шайб
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 44 31 13 65
2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 47 28 19 64
4 Вашингтон 48 25 23 59
5 Коламбус 44 21 23 43
6 Айлендерс 39 16 23 38
7 Филадельфия 45 15 30 38
8 Нью-Джерси 47 16 31 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 43 30 13 63
4 Бостон 44 26 18 55
5 Детройт 47 20 27 46
6 Оттава 42 16 26 36
7 Баффало 45 14 31 35
8 Монреаль 45 8 37 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 46 28 18 60
3 Миннесота 41 28 13 59
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 43 23 20 48
6 Виннипег 42 18 24 43
7 Чикаго 46 16 30 39
8 Аризона 45 11 34 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 27 19 57
2 Лос-Анджелес 47 24 23 55
3 Анахайм 48 23 25 55
4 Калгари 42 23 19 52
5 Эдмонтон 42 23 19 49
6 Сан-Хосе 46 22 24 48
7 Ванкувер 46 20 26 46
8 Сиэтл 46 15 31 34
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15.02
9.02 03:00
Оттава – Каролина
 4 : 3
9.02 03:00
Бостон – Питтсбург
 2 : 4
9.02 03:00
Монреаль – Нью-Джерси
 1 : 7
9.02 03:00
Вашингтон – Коламбус
 4 : 5
9.02 04:00
Виннипег – Миннесота
 - : -
9.02 05:00
Эдмонтон – Вегас
 - : -
9.02 06:00
Ванкувер – Аризона
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 63
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 41 60
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 32
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 40 31
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 29 2.09
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

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