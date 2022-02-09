«Оттава» выиграла у «Каролины». Свечников забросил одну шайбу

«Оттава» переиграла «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Харрикейнз» потерпели второе поражение кряду. «Сенаторз» выиграли вторую встречу подряд.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился одной заброшенной шайбой. Для него этот гол стал 17-м в этом сезоне.

«Оттава» идет на 14-м месте в Восточной конференции, а «Каролина» — на 3-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Каролина» — 4:3 (2:0, 2:0, 0:3)

Голы: Ткачак — 13 (Штютцле, Холден), 1:11 — 1:0. Форментон — 10 (К. Браун, Пол), 8:27 — 2:0. Ткачак — 14 (бол., Штютцле, Холден), 20:40 — 3:0. Тирни — 6, 22:54 — 4:0. Свечников — 17 (Слэвин), 42:07 — 4:1. Б. Смит — 3 (Нидеррайтер, Стаал), 53:54 — 4:2. Трочек — 12 (Деанджело), 58:48 — 4:3.

Вратари: Форсберг — Раанта (57:05).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 31 (12+12+7) — 45 (14+15+16).

Наши: Зайцев (20.02/0/-2), Зуб (19.26/1/0) — Свечников (19.09/6/+1).

9 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.