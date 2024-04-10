«Монреаль» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

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«Монреаль» и «Филадельфия» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила в Монреале 10 апреля и завершилась победой гостей — 9:3.

Видео лучших моментов матча «Монреаль» — «Филадельфия» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Монреаль» набрал 72 очка и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 11-й строчке — 83 очка.