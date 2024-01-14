«Торонто» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» дома проиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.

За «Эвеланш» отличились Джонатан Друэн, Микко Рантанен, Эндрю Коглиано, Натан Маккиннон и Росс Колтон. У «Мэйпл Ливз» шайбы забросили Макс Доми, Морган Райлли и Тимоти Лильегрен.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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