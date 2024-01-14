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Сегодня, 06:12

«Колорадо» обыграл «Торонто», Георгиев отразил 26 бросков

Сергей Разин
корреспондент
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«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 5:3.

В составе «Эвеланш» отличились Джонатан Друэн, Микко Рантанен, Эндрю Коглиано, Натан Маккиннон и Росс Колтон, вратарь Александр Георгиев отразил 26 бросков. У «Мэйпл Ливз» шайбы забросили Макс Доми, Морган Райлли и Тимоти Лильегрен.

После этого матча «Колорадо» с 59 очками занимает третье место в Западной конференции, «Торонто» с 50 очками — на шестой строчке «Востока».

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
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«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Монреаль»
Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 41 26 15 54
2 Филадельфия 43 23 20 52
3 Каролина 41 23 18 51
4 Айлендерс 41 19 22 48
5 Нью-Джерси 40 22 18 47
6 Вашингтон 40 20 20 46
7 Питтсбург 40 20 20 45
8 Коламбус 43 13 30 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 41 24 17 57
2 Флорида 42 27 15 56
3 Торонто 40 21 19 50
4 Тампа-Бэй 44 22 22 49
5 Детройт 42 21 21 47
6 Монреаль 41 17 24 40
7 Баффало 43 18 25 40
8 Оттава 38 15 23 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 42 28 14 60
2 Колорадо 43 28 15 59
3 Даллас 41 24 17 53
4 Нэшвилл 42 23 19 47
5 Сент-Луис 40 21 19 43
6 Аризона 40 20 20 42
7 Миннесота 41 17 24 39
8 Чикаго 42 12 30 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 43 29 14 61
2 Вегас 42 24 18 53
3 Лос-Анджелес 39 20 19 48
4 Сиэтл 42 19 23 47
5 Эдмонтон 38 22 16 45
6 Калгари 42 19 23 43
7 Анахайм 42 14 28 29
8 Сан-Хосе 43 10 33 23
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14.01 00:00
Оттава – Сан-Хосе
 5 : 4
14.01 00:00
Баффало – Ванкувер
 0 : 1
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Флорида – Нью-Джерси
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14.01 03:00
Тампа-Бэй – Анахайм
 5 : 1
14.01 03:00
Торонто – Колорадо
 3 : 5
14.01 03:00
Виннипег – Филадельфия
 0 : 2
14.01 03:00
Монреаль – Эдмонтон
 - : -
14.01 03:00
Коламбус – Сиэтл
 4 : 7
14.01 03:00
Детройт – Лос-Анджелес
 5 : 3
14.01 03:00
Каролина – Питтсбург
 3 : 2 ОТ
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Сент-Луис – Бостон
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Чикаго – Даллас
 - : -
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И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 43 72
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 43 69
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 41 58
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 39 33
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 42 31
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 43 28
И КН
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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