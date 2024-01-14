«Колорадо» обыграл «Торонто», Георгиев отразил 26 бросков

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 5:3.

В составе «Эвеланш» отличились Джонатан Друэн, Микко Рантанен, Эндрю Коглиано, Натан Маккиннон и Росс Колтон, вратарь Александр Георгиев отразил 26 бросков. У «Мэйпл Ливз» шайбы забросили Макс Доми, Морган Райлли и Тимоти Лильегрен.

После этого матча «Колорадо» с 59 очками занимает третье место в Западной конференции, «Торонто» с 50 очками — на шестой строчке «Востока».