«Монреаль» переиграл «Чикаго». Дадонов набрал одно очко

«Монреаль» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Канадиенс» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий Евгений Дадонов отметился голевой передачей в составе победителей. Для него она стала 13-й в этом сезоне.

«Монреаль» с 50 очками идет на 15-й строчке в Восточной конференции. «Чикаго» — последний в Западной конференции (37 очков).