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МОК продолжает обсуждать с НХЛ участие игроков в Олимпиаде-2022

12:26

Международный олимпийский комитет (МОК) до сих пор находится в стадии обсуждения с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) вопроса участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«МОК продолжает находиться в контакте с Международной федерацией хоккея по этому вопросу», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МОК.

Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что решение об участии в Олимпиаде игроков НХЛ будет принято в начале этой недели. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли также сообщил, что переговоры продолжаются.

Олимпиада 2018 года в Пхенчхане прошла без участия игроков из НХЛ. Олимпийскими чемпионами стали российские хоккеисты.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11715043

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