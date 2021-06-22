Пойнт: «Такое ощущение, что Кучеров может доставить шайбу в любую точку площадки с закрытыми глазами»

Форвард «Тампы» Брэйден Пойнт прокомментировал игру Никиты Кучерова в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Айлендерс» (8:0).

«Это невероятно, на что Кучеров способен, когда не играл целый сезон. Его IQ поражает воображение, такое ощущение, что он может доставить шайбу в любую точку площадки с закрытыми глазами. Но он не только чертовски талантлив, но и огромный трудяга. Во время реабилитации он пахал, как проклятый, что лишний раз говорит о его характере и любви к хоккею», — приводит слова Пойнта официальный сайт НХЛ.

В этом матче Кучеров оформил асисстентский хет-трик и продлил серию игр с результативными передачами до 8 встреч, набрав за этот период 15 (2+13) очков. Всего в текущем плей-офф россиянин провел 16 матчей, в которых набрал 27 (5+22) очков.