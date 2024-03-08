Гол Воронкова помог «Коламбусу» обыграть «Эдмонтон»

«Коламбус» на своем льду переиграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Блю Джэкетс» прервали пятиматчевую победную серию «Ойлерз».

Российский нападающий хозяев Дмитрий Воронков забросил одну шайбу. Голкипер Даниил Тарасов отразил 29 из 31 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

«Эдмонтон» набрал 78 очков и занимает 5-е место в Западной конференции. «Коламбус» идет на 15-й строчке в Восточной конференции — 54 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Эдмонтон» — 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)

Голы: Оливье — 3 (Керали, Дэнфорт), 6:20 — 1:0. Нюландер — 5 (Силлинджер), 14:54 — 2:0. Воронков — 17, 15:21 — 3:0. Хаймэн — 45 (Макдэвид, Драйзайтль), 21:11 — 3:1. Перри — 9 (бол., Кейн, Нерс), 52:08 — 3:2. Рословик — 6 (п.в., Тексье, Гудбрэнсон), 59:40 — 4:2.

Вратари: Тарасов — Пикар (58:43 — 59:40).

Штраф: 13 — 9.

Броски: 34 (10+13+11) — 31 (11+10+10).

Наши: Воронков (12.31/2/+1), Марченко (14.36/1/0), Проворов (19.25/1/+1), Чинахов (14.30/0/0) — -.

8 марта. Коламбус. Nationwide Arena. 17718 зрителей.