Мирошниченко, Тринеев и Суздалев примут участие в лагере развития «Вашингтона»

Российские форварды Иван Мирошниченко, Александр Суздалев и Богдан Тринеев примут участие в летнем лагере развития «Вашингтона», сообщается на официальном сайте клуба.

Лагерь пройдет с 1 по 5 июля. Завершатся занятия матчем 3 на 3.

Мирошниченко был выбран на драфте-2022 под 20-м номером. В мае 19-летний россиянин подписал с «Кэпиталз» контракт на три года.