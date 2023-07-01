Хилл подписал новый контракт с «Вегасом»

Вратарь «Вегаса» Адин Хилл подписал новый контракт с «Голден Найтс», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним канадцем рассчитано на два года, по которому он будет получать 4,9 млн долларов.

В минувшем сезоне Хилл вместе с «Вегасом» стал победителем Кубка Стэнли.