Мирошниченко продлил серию без очков в АХЛ до четырех матчей

«Херши» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Шарлотт» со счетом 1:3.

Российский форвард фарм-клуба «Вашингтона» Иван Мирошниченко не отметился результативными действиями и продлил серию без набранных очков в АХЛ до четырех матчей.

В текущем сезоне 19-летний россиянин провел 24 матча в АХЛ и набрал 13 (6+7) очков.