Мирошниченко подрался в матче фарм-клуба «Вашингтона», за это ему подарили боксерские перчатки

Нападающий «Херши» Иван Мирошниченко подрался в матче регулярного чемпионата АХЛ. Соперником 19-летнего россиянина стал опытный защитник Тэйлор Федун, на счету которого 131 матч в НХЛ.

«Херши», фарм клуб «Вашингтона», обыграл «Скрэнтон» со счетом 6:1, а сам российский хоккеист очков не набрал.

После игры в раздевалке Мирошниченко подарили боксерские перчатки.

Иван набрал 5 (2+3) очков в 8 встречах чемпионата.