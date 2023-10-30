Главный тренер «Тампы» Купер заявил, что появление Василевского на льду не ускоряет его восстановление
Главный тренер «Тампы» Джон Купер высказался о появлении российского голкипера Андрея Василевского на льду после операции на спине, которую хоккеист перенес в сентябре.
«Здорово, что он появился на льду, но это не ускоряет его восстановления. Теперь он гораздо чаще находится с командой, и это хорошо, потому что он приятный парень. Нам бы хотелось, чтобы это произошло, но главное, что он рядом», — приводит слова Купера журналистка Габби Ширли в своих соцсетях.
В конце сентября сообщалось, что 29-летний Василевский перенес микродискэктомию по поводу грыжи поясничного диска и в связи с этим пропустит два месяца в НХЛ.
Василевский выступает за «Тампу» с 2014 года. На данный момент команда занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 10 очков за 8 игр.
|30.10
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Нью-Джерси – Миннесота
|4 : 3
|30.10
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Вашингтон – Сан-Хосе
|3 : 1
|30.10
|02:00
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Эдмонтон – Калгари
|5 : 2