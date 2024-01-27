Мироманов сделал две передачи за фарм-клуб «Вегаса» во втором матче после травмы

«Хендерсон» в матче регулярного чемпионата АХЛ в овертайме уступил «Колорадо Иглз» со счетом 2:3.

В составе фарм-клуба «Вегаса» форвард Даниил Мироманов сделал две результативные передачи.

В текущем сезоне 26-летний россиянин провел 2 матча в АХЛ, в которых набрал 3 (1+2) очка. Он пропустил большую часть сезона из-за травмы и не сыграл в НХЛ ни одного матча.