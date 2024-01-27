Российский защитник «Анахайма» Илья Любушкин в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился впечатлениями от общения с одним из ведущих игроков НХЛ Остоном Мэттьюсом.

— Существует стереотип, что лидеры «Торонто», дико талантливые, — мягкие игрушки в плане характера. А какие Мэттьюс, Марнер, Нюландер, Таварес на самом деле?

— Каждый хоккеист старается играть на своих сильных качествах, и все они это делают. Но взять того же Марнера — он в некоторых матчах делал по 5-6 хитов, и для меня это было большим удивлением. Мэттьюс физически очень сильный и старается этим компонентом тоже принести пользу команде.

А почему все никак не получается в плей-офф... Команда, как я уже говорил, испытывает колоссальный прессинг. Думаю, это влияет очень сильно. Очень. И там не только пресса, но и болельщики. Чисто теоретически журналисты там могут обменять игрока. Их давление может заставить руководство это сделать.

— Кто из хоккеистов, с которыми вы играли, — номер один?

— Остон Мэттьюс. В чем? Забивает, блин! Забивает отовсюду, из разных позиций. Катание, голова, игровое мышление. Тебе как игроку очень полезно против него на тренировках выходить. Как раз после плей-офф за «Торонто» я прилетел в Аризону и пересекся с ним, сходили пообедали. Абсолютно открытый парень, с доброй душой. Только самые положительные эмоции вызывает. Вообще никакого звездняка! Если взять всю группу суперзвезд «Торонто», для меня было большое откровение, насколько они реально хорошие и открытые ребята.

За «Торонто» 29-летний россиянин провел 31 матч и набрал 6 (2+4) очков в сезоне-2021/22. В канадский клуб он перебрался по ходу регулярного чемпионата после обмена из «Аризоны».

В нынешнем сезоне 26-летний форвард Мэттьюс забросил 39 шайб и набрал 57 очков в 45 матчах регулярки.