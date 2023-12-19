Минтюков в матче с «Детройтом» забросил вторую шайбу в сезоне

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

20-летний россиянин забросил шайбу на девятой минуте и сделал счет 2:0. Последний раз он забивал 16 октября в матче с «Каролиной» (6:3).

На данный момент на счету Минтюкова 17 (2+15) очков в 31 матче сезона.