Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 02:34

Флери немного разочарован, что не сыграет с «Питтсбургом»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери прокомментировал то, что он останется в запасе на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

«Я немного разочарован, но это нормальная ситуация. Команда была хороша, в последнее время мы побеждаем, а Густавссон был потрясающим. Так что просто нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Флери официальный сайт НХЛ.

С первых минут на лед выйдет Филип Густавссон. Для Флери это может быть последний матч в Питтсбурге. 39-летний канадец выступал за «Пингвинз» с 2003 по 2017 год и стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

В текущем сезоне Флери провел 11 матчей, в которых пропустил 36 шайб при 88,7 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 3.29.

Марк-Андре Флери
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Питтсбург Пингвинз
0
Читайте также
Российский пловец Евгений Рылов отказался участвовать в Олимпиаде-2024
Овечкин не забил в 13 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ
Постпредство РФ указало на подрыв экономики стран ЕС из-за санкций
Депутат Верховной рады допустила мобилизацию женщин на Украине
Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу бойца из Марьинки Рудакова
Спецборт МЧС РФ доставил последнюю группу эвакуированных из сектора Газа россиян
Популярное видео
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Флери останется в запасе на выездной матч «Миннесоты» с «Питтсбургом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 29 21 8 43
2 Филадельфия 30 17 13 37
3 Айлендерс 30 14 16 36
4 Каролина 31 16 15 35
5 Вашингтон 28 15 13 34
6 Нью-Джерси 29 16 13 33
7 Питтсбург 29 13 16 29
8 Коламбус 32 10 22 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 29 19 10 43
2 Торонто 28 16 12 38
3 Флорида 30 18 12 38
4 Детройт 30 15 15 34
5 Тампа-Бэй 32 14 18 33
6 Монреаль 30 13 17 30
7 Баффало 32 13 19 29
8 Оттава 26 11 15 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 31 19 12 40
2 Виннипег 29 18 11 38
3 Даллас 29 17 12 38
4 Нэшвилл 31 18 13 36
5 Аризона 30 15 15 32
6 Сент-Луис 30 15 15 31
7 Миннесота 28 12 16 28
8 Чикаго 30 9 21 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 32 21 11 47
2 Ванкувер 32 21 11 44
3 Лос-Анджелес 27 17 10 38
4 Калгари 31 12 19 29
5 Сиэтл 32 10 22 28
6 Эдмонтон 28 13 15 27
7 Анахайм 30 11 19 22
8 Сан-Хосе 31 9 22 21
Результаты / календарь
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
19.12 03:00
Питтсбург – Миннесота
 - : -
19.12 03:00
Детройт – Анахайм
 - : -
19.12 03:30
Виннипег – Монреаль
 - : -
19.12 04:00
Даллас – Сиэтл
 - : -
19.12 05:30
Калгари – Флорида
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 31 52
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 31 47
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 32 44
И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 32 23
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 27 23
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 31 20
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Мартин Джонс

Мартин Джонс

Торонто

 3 1.85
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 15 1.93

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости