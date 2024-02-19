Щитов: «Надеюсь, в этом сезоне Панарин поборется за Кубок Стэнли»

Экс-защитник «Нефтехимика» Никита Щитов оценил игру форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина. Бывший хоккеист считает, что команда из Нью-Йорка может побороться за Кубок Стэнли-2024.

«Панарин всегда хорошо играет, набирает много очков, является лидером. Хочется, чтобы он поборолся за Кубок Стэнли и в финальной стадии проявил свои лидерские качества, так же как в регулярке. Думаю, «Рейнджерс» состоит в числе клубов, которые будут бороться за Кубок Стэнли. У них все для этого есть», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 32-летний Панарин провел 55 матчей, в которых набрал 74 (32+42) очка.

«Рейнджерс» занимают второе место в Восточной конференции НХЛ, набрав 75 очков в 55 играх.

В последний раз команда из Нью-Йорка завоевывала Кубок Стэнли в сезоне-1993/94, обыграв в финале «Ванкувер» в 7-матчевой серии.