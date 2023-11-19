Дементьев: «Панарин показывает, что нельзя расслабляться, какой бы контракт ни был»

Агент Алексей Дементьев высказался о рекорде форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Все, о чем говорил Артемий Панарин в начале сезона и что было выражено в статьях и разговорах с журналистами, он реализует. Он доказывает, что слова на ветер не бросает и исполняет то, что наметил на текущий сезон. Это приятное достижение. И это тот ориентир, который должен быть для молодых игроков: Панарин показывает, что нельзя расслабляться, какой бы хороший контракт у тебя ни был. Свои деньги надо уметь отрабатывать и демонстрировать максимально интересную и продуктивную игру в любом отрезке своей карьеры. Я очень рад, что Артемий вновь поднимается на вершину. Он показывает, что находится там не за какие-то эфемерные заслуги, а за реальный результат. То, что он сейчас пишет историю, в том числе НХЛ, является доказательством этого», — приводит «РБ Спорт» слова Дементьева.

32-летний Панарин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:3). Хоккеист продлил результативную серию со старта сезона до 15 матчей и установил новый рекорд — он стал лучшим по этому показателю среди игроков «Рейнджерс» и среди россиян в истории НХЛ. Панарин признан первой звездой матча с «Нью-Джерси».