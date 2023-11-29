«Миннесота» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» победила «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Миннесота» прервала серию из семи поражений и занимает 14-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 16 очками в 20 матчах.

«Сент-Луис» идет на седьмой строчке с 23 очками в 21 игре.

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