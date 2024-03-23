«Миннесота» на своем льду сыграет против «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ в субботу, 23 марта. Игра состоится на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле, штат Миннесота, США. Начало — в 21.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Миннесота» — «Сент-Луис» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте"СЭ".

«Миннесота» занимает сейчас 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 76 очков. «Сент-Луис» идет на 9-й строчке «Запада», имея в своем активе 77 очков. «Миннесота» занимает сейчас 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 76 очков. «Сент-Луис» идет на 9-й строчке «Запада», имея в своем активе 77 очков.

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