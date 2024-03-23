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«Айлендерс» дома обыграли «Виннипег», прервав шестиматчевую серию поражений

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«Айлендерс» обыграли «Виннипег» — 6:3.
Фото USA Today Sports

«Айлендерс» дома обыграли «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Защитник «островитян» Александр Романов сделал голевую передачу на второй гол своей команды. Нападающий «Джетс» Владислав Наместников забросил первую шайбу канадского клуба.

«Айлендерс» идут десятыми в Восточной конференции, набрав 73 очка. «Виннипег» занимает четвертое место на Западе с 93 очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Виннипег» — 6:3 (3:1, 3:0, 0:2)
Голы: Клаттербак — 6, 5:22 — 1:0. Клаттербак — 7 (Мартин, Романов), 8:50 — 2:0. Наместников — 10 (Бэррон, Демело), 11:20 — 2:1. Палмиери — 23 (Нельсон, Хорват), 15:47 — 3:1. Фэшинг — 4 (Барзал, Пулок), 21:51 — 4:1. Барзал — 22 (Фэшинг, Ли), 29:11 — 5:1. Ли — 18 (Барзал, Фэшинг), 35:32 — 6:1. Эпплтон — 13 (Элерс, Моррисси), 47:37 — 6:2. Перфетти — 15, 57:50 — 6:3.
Вратари: Варламов — Хеллибак (Броссуа, 29:11).
Штраф: 7 — 7.
Броски: 39 (15+21+3) — 36 (3+15+18).
Наши: Романов (17.37/2/+1) — Наместников (13.07/1/-3).
23 марта. Нью-Йорк. UBS Arena.

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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 70 46 24 96
2 Каролина 71 44 27 95
3 Филадельфия 70 35 35 79
4 Вашингтон 69 34 35 77
5 Айлендерс 69 29 40 73
6 Нью-Джерси 70 34 36 72
7 Питтсбург 69 30 39 69
8 Коламбус 70 23 47 58
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 71 41 30 97
2 Флорида 69 45 24 94
3 Торонто 68 39 29 87
4 Тампа-Бэй 69 38 31 82
5 Детройт 70 36 34 78
6 Баффало 71 33 38 71
7 Монреаль 69 25 44 62
8 Оттава 68 28 40 60
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 70 45 25 95
2 Даллас 71 43 28 95
3 Виннипег 69 44 25 93
4 Нэшвилл 70 41 29 86
5 Сент-Луис 70 37 33 77
6 Миннесота 70 34 36 76
7 Аризона 70 29 41 63
8 Чикаго 70 19 51 43
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 70 44 26 96
2 Эдмонтон 67 42 25 88
3 Лос-Анджелес 69 36 33 83
4 Вегас 69 37 32 81
5 Калгари 68 33 35 71
6 Сиэтл 69 28 41 69
7 Анахайм 70 24 46 51
8 Сан-Хосе 69 16 53 39
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23.03 02:00
Вашингтон – Каролина
 7 : 6 Б
23.03 03:00
Даллас – Питтсбург
 4 : 2
23.03 04:00
Колорадо – Коламбус
 6 : 1
23.03 05:00
Аризона – Сиэтл
 2 : 1 ОТ
23.03 20:00
Айлендерс – Виннипег
 6 : 3
23.03 20:00
Филадельфия – Бостон
 3 : 2
23.03 21:00
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