«Айлендерс» дома обыграли «Виннипег», прервав шестиматчевую серию поражений

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«Айлендерс» дома обыграли «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Защитник «островитян» Александр Романов сделал голевую передачу на второй гол своей команды. Нападающий «Джетс» Владислав Наместников забросил первую шайбу канадского клуба.

«Айлендерс» идут десятыми в Восточной конференции, набрав 73 очка. «Виннипег» занимает четвертое место на Западе с 93 очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Виннипег» — 6:3 (3:1, 3:0, 0:2)

Голы: Клаттербак — 6, 5:22 — 1:0. Клаттербак — 7 (Мартин, Романов), 8:50 — 2:0. Наместников — 10 (Бэррон, Демело), 11:20 — 2:1. Палмиери — 23 (Нельсон, Хорват), 15:47 — 3:1. Фэшинг — 4 (Барзал, Пулок), 21:51 — 4:1. Барзал — 22 (Фэшинг, Ли), 29:11 — 5:1. Ли — 18 (Барзал, Фэшинг), 35:32 — 6:1. Эпплтон — 13 (Элерс, Моррисси), 47:37 — 6:2. Перфетти — 15, 57:50 — 6:3.

Вратари: Варламов — Хеллибак (Броссуа, 29:11).

Штраф: 7 — 7.

Броски: 39 (15+21+3) — 36 (3+15+18).

Наши: Романов (17.37/2/+1) — Наместников (13.07/1/-3).

23 марта. Нью-Йорк. UBS Arena.