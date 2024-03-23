«Айлендерс» дома обыграли «Виннипег», прервав шестиматчевую серию поражений
«Айлендерс» дома обыграли «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
Защитник «островитян» Александр Романов сделал голевую передачу на второй гол своей команды. Нападающий «Джетс» Владислав Наместников забросил первую шайбу канадского клуба.
«Айлендерс» идут десятыми в Восточной конференции, набрав 73 очка. «Виннипег» занимает четвертое место на Западе с 93 очками.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Виннипег» — 6:3 (3:1, 3:0, 0:2)
Голы: Клаттербак — 6, 5:22 — 1:0. Клаттербак — 7 (Мартин, Романов), 8:50 — 2:0. Наместников — 10 (Бэррон, Демело), 11:20 — 2:1. Палмиери — 23 (Нельсон, Хорват), 15:47 — 3:1. Фэшинг — 4 (Барзал, Пулок), 21:51 — 4:1. Барзал — 22 (Фэшинг, Ли), 29:11 — 5:1. Ли — 18 (Барзал, Фэшинг), 35:32 — 6:1. Эпплтон — 13 (Элерс, Моррисси), 47:37 — 6:2. Перфетти — 15, 57:50 — 6:3.
Вратари: Варламов — Хеллибак (Броссуа, 29:11).
Штраф: 7 — 7.
Броски: 39 (15+21+3) — 36 (3+15+18).
Наши: Романов (17.37/2/+1) — Наместников (13.07/1/-3).
23 марта. Нью-Йорк. UBS Arena.
|Столичный дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|70
|46
|24
|96
|2
|Каролина
|71
|44
|27
|95
|3
|Филадельфия
|70
|35
|35
|79
|4
|Вашингтон
|69
|34
|35
|77
|5
|Айлендерс
|69
|29
|40
|73
|6
|Нью-Джерси
|70
|34
|36
|72
|7
|Питтсбург
|69
|30
|39
|69
|8
|Коламбус
|70
|23
|47
|58
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|71
|41
|30
|97
|2
|Флорида
|69
|45
|24
|94
|3
|Торонто
|68
|39
|29
|87
|4
|Тампа-Бэй
|69
|38
|31
|82
|5
|Детройт
|70
|36
|34
|78
|6
|Баффало
|71
|33
|38
|71
|7
|Монреаль
|69
|25
|44
|62
|8
|Оттава
|68
|28
|40
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|70
|45
|25
|95
|2
|Даллас
|71
|43
|28
|95
|3
|Виннипег
|69
|44
|25
|93
|4
|Нэшвилл
|70
|41
|29
|86
|5
|Сент-Луис
|70
|37
|33
|77
|6
|Миннесота
|70
|34
|36
|76
|7
|Аризона
|70
|29
|41
|63
|8
|Чикаго
|70
|19
|51
|43
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|70
|44
|26
|96
|2
|Эдмонтон
|67
|42
|25
|88
|3
|Лос-Анджелес
|69
|36
|33
|83
|4
|Вегас
|69
|37
|32
|81
|5
|Калгари
|68
|33
|35
|71
|6
|Сиэтл
|69
|28
|41
|69
|7
|Анахайм
|70
|24
|46
|51
|8
|Сан-Хосе
|69
|16
|53
|39
|23.03
|02:00
|
Вашингтон – Каролина
|7 : 6 Б
|23.03
|03:00
|
Даллас – Питтсбург
|4 : 2
|23.03
|04:00
|
Колорадо – Коламбус
|6 : 1
|23.03
|05:00
|
Аризона – Сиэтл
|2 : 1 ОТ
|23.03
|20:00
|
Айлендерс – Виннипег
|6 : 3
|23.03
|20:00
|
Филадельфия – Бостон
|3 : 2
|23.03
|21:00
|
Миннесота – Сент-Луис
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|68
|122
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|70
|119
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|112
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|67
|57
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|66
|50
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|69
|48
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Джейк Аллен
Нью-Джерси
|4
|1.76