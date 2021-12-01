«Миннесота» после победы потроллила «Аризону» популярным мультфильмом
07:25
«Миннесота» переиграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. После победы пресс-служба «Уайлд» потроллила соперника.
В Twitter был опубликован кадр из популярного мультфилма про хитрого койота и дорожного бегуна, где в качестве птички была «Миннесота».
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