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«Миннесота» после победы потроллила «Аризону» популярным мультфильмом

07:25
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«Миннесота» переиграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. После победы пресс-служба «Уайлд» потроллила соперника.

В Twitter был опубликован кадр из популярного мультфилма про хитрого койота и дорожного бегуна, где в качестве птички была «Миннесота».

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Евгений Козинов все материалы автора
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