«Миннесота» после победы потроллила «Аризону» популярным мультфильмом

«Миннесота» переиграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. После победы пресс-служба «Уайлд» потроллила соперника.

В Twitter был опубликован кадр из популярного мультфилма про хитрого койота и дорожного бегуна, где в качестве птички была «Миннесота».